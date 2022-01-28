Şerzan Kurt Gençlik Derneği'nde basın açıklamasına 'örgüt üyeliği'nden hapis

Muğla’da 11 Mayıs 2010'da polis tarafından öldürülen Şerzan Kurt adına açılan Şerzan Kurt Gençlik Derneği bünyesinde yapılan anma ve basın açıklamaları nedeniyle 9 kişinin "örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla yargılandığı davada 7 kişiye 6 yıl, 3’er ay hapis cezası verildi.

Şerzan Kurt Gençlik Derneği bünyesinde yapılan anma ve basın açıklamaları nedeniyle 9 kişi hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan davanın 22’inci duruşması Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 10 yıl süren davanın duruşmasına sanık İbrahim Orhan ve avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Artı Gerçek'te yer alan habere göre, duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ahmet Dündar Eren, Berna Çelebi, Ömer Filitoğlu, Zafer Altürk, İsmail Polat, Dilek Zengin, İbrahim Orhan ve Yasemin Pelit'in “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Beraat talep edildi





Sanık avukatlarından Esra Ölmez, açıklanan mütalaanın hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirtti. Mütalaanın Şerzan Kurt’un öldürülmesi ve sonrası üzerine hazırlandığını belirten Ölmez, “Yapılan eylemler terörize edilircesine müvekkile suç isnadı hukuka aykırıdır. Mesajlar ve telefonların dinlenmesine ilişkin beyanların dosya arasından çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. Başka türlü delil elde etme imkanı yoksa telefon dinlemeye başvurulur. Müvekkilin toplantı gösteri yürüyüşü hakkında katıldığı birtakım toplantılar söz konusudur. Müvekkilin beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.



Diğer avukat ve sanıklar da, katıldıkları açıklamaların suç teşkil etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

7 kişiye 6 yıl hapis cezası





Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dilek Zengin hakkında açılan kamu davasının ertelenmesine, Ahmet Dündar Eren hakkında açılan davanın ise reddine karar verdi. Mahkeme heyeti Berna Çelebi, Zafer Altürk, Ömer Filitoğlu, Dilek Zengin, İsmail Polat, Yasemin Pelit ve İbrahim Orhan’a ‘Örgüte üye olma" iddiasıyla 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

Ne olmuştu? Muğla Üniversitesinde 11 Mayıs 2011 tarihinde Kürt öğrencilere yapılan ırkçı saldırı sonrası çıkan olaylar sırasında polis G.Ş’nin silahından çıkan mermiyle yaralanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi 21 yaşındaki Şerzan Kurt, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Aradan geçen 10 yıla rağmen sanık polisin yargılandığı dava sonuçlanmadı. Tutuklu polis G.Ş’ye yerel mahkemenin verdiği 20 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada sanık polisin cezası 8 yıla indirildi. Dava bir kez daha Yargıtaydan döndü. 2015 yılında yapılan yeniden yargılama sonrası sanık polis bu defa 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'dan yine dönen davada yerel mahkeme, G.Ş’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kurt ailesi karara itiraz etti.

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