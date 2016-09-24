Servislere isim isim denetim yapılacak

İstanbul’da çocukların önünde yaşanan silahlı servisçi kavgası İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü (EGM), harekete geçirdi. Servis firmaları ve sürücüleriyle ilgili çalışma başlatıldı. Şoförlerle ilgili yeniden güvenlik taraması yapılacak, yasalara aykırı sürücü çalıştıran okul servisi firmalarının ruhsatı iptal edilecek.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine firmalarla ilgili detaylı soruşturma, sürücülerle ilgili de GBT taraması ve güvenlik incelemesi yapılarak, yeniden rapor verilecek. Bu çalışmanın ardından, sabıka kaydı olan, suça karışan, son 5 yıl içinde alkollü araç kullanan veya ölümlü trafik kazasına karışan, hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi geri alınan servis şoförleri, servislerden alınacak. Bu yönde sürücü çalıştıran okul servisi firmalarının ruhsatları da iptal edilecek.

2 firmaya inceleme

İstanbul’da olaya karışan Çakır Turizm ile Efor Turizm ile ilgili de inceleme başlattıldı. Her iki firma ile ilgili yapılacak incelemenin ardından dosya hazırlanıp, olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı’na sunulacak. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından her iki firmanın ruhsatının iptalinin de gündeme gelebileceği belirtildi.

Firmaların okul servis ihalelerini alış süreçleri, mafya tipi örgütlerle, organize suç örgütleri ve suç çeteleriyle bağlantıları olup olmadığı da yeniden ele alınarak, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele (KOM) polislerince detaylı incelemesi yapılacak.

Bu kurallara uyulacak

Emniyet de tüm il emniyet müdürlüklerini okul servisleri konusunda uyardı. Buna göre okullarda görevli sivil polis ile okul servislerinin giriş-çıkış önlemleri alan trafik polislerinin daha duyarlı olunması istendi. Var olan kuralların hatırlatıldığı uyarı şöyle: “Okul servisi sürücüleri, görev süresinde araçta ya da görev alanlarında sigara içmeyecek, tespih, zincir gibi takı takmayacak, öğrencilerle argo konuşmayacak. Şoför, firmanın belirlediği kıyafeti giyecek, giysiler ütülü ve temiz olacak. Sürücü, her gün traş olacak ve kişisel hijyene dikkat edecek. Hangi gerekçeyle olursa olsun öğrencilere fiziki müdahalede veya kaba muamelede bulunulamayacak. Öğrencilerle sarılma, kucaklaşma, öpme ve benzeri fiziki temas kurulamayacak. Trafik polisleri, öğrencilerin giriş çıkış saatinde okul önlerinde ve büyük kavşaklarda önlem alacak. Araçlarda taşıma sınırının üzerinde öğrenci bulunmayacak. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinini taşıyan araçlarda rehber personel bulundurulacak. Servis araçlarının, Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi ve Okul Servis Araçları Bakım ve Onarım Takip Formu denetlenecek.”

Okul çevresinde önlem

Okul çevresinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi içinde önlem alınırken, “Okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerini yapacak, okul ile ilişiği olmayan işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevrelerini mesken tutmalarının önüne geçilecek, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenecek, uyuşturucu satıcıları, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütler ilgili çalışma yapılacak, okul çevresindeki umuma açık yerlerde ise denetimler yapılacak” uyarıları da yer aldı.