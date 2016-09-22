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Yaşam

Okul önünde servis şoförü silahlı saldırıya uğradı, öğrenciler korku ve panik yaşadı

Görgü tanıkları ve polis olayın rakip servis şirketleri arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia etti

22 Eylül 2016 14:26

Ümraniye'de bir ilköğretim okulu önünde servis sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul önünde büyük korku ve panik yaşandı. Görgü tanıkları olayın iki rakip servis şirketi arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Öğrenciler indikten dakikalar sonra 

DHA'nın haberi şöyle: Olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Site mahallesi Şelala caddesi üzerinde bulunan Bilge Soyak ilköğretim okulu önünde meydana geldi. İddialara göre Atalay Ağri isimli servis sürücüsü öğrencileri indirdikten sonra plakası alınamayan bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Büyük korku ve panik yaşandı

Silah sesini duyan öğrenci ve veliler büyük korku ve panik yaşayarak okulunun bahçesine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.

Bacağından yaralandı

Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Ağrı, ilk müdahalesi servis aracı içinde yapıldıktan sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası ve boş kovan çalışması yaparak kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları: Servis şirketlerindeki anlaşmazlık 

Görgü tanıkları ve polis olayın rakip servis şirketleri arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia etti. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki 2 boş kovan üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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