Okul servisi ücretlerine zam

Ankara ve İzmir'de 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul servislerinin zamlı ücretleri belli oldu. İstanbul'da ise yeni ücretler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) onayının ardından belirlenecek.

Posta'da yer alan habere göre; Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belirlendiğini söyledi. Okul servis ücretlerinde yüzde 4,3 ila 7,3 artış yapıldığını, yıllık 1350 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, bu yıl 1440 liraya çıkarıldığını bildiren Elmadağlı, şunları söyledi:

"2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 467 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl 1575 liraya, 6-10 kilometre arası 1755 liradan 1845 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 70 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 7,6zam yapıldı ve ücret 39 liradan 42 liraya çıkarıldı."

Elmadağlı, söz konusu ücretlerin 9 taksitle ödenebileceğini söyledi.

İzmir'de rehberli servislere yüzde 10 ilave ücret

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancıda okul servis ücretlerine yüzde 6,6 ile 8 arasında artış yapıldığını ifade etti. Bostancı, yıllık bin 80 lira olan 0-3 kilometre arası ücretin bin 170 liraya çıkarıldığını belirtti. Bin 350 lira olan 0-6 kilometre arası ücretin bin 440 liraya, 0-10 kilometre arası ücretin bin 422 liradan bin 530 liraya çıkarıldığını bildiren Bostancı, 0-20 kilometre arası ücretin de bin 998 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildiğini söyledi.

Bostancı, 20 kilometreyi aşan her kilometreye ise 4,50 lira ekleneceğini belirterek, "Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek" dedi.

İstanbul'da UKOME'nin kararından

sonra belli olacak

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odasının yaptığı fiyat araştırmasına göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında öğrencitaşımacılığı fiyat tarifesi artış oranının en az yüzde 12 olmasını talep ettiklerini belirterek, "Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) sunduk. Servis ücretlerine zam oranı UKOME'nin kararının ardından netleşecek" diye konuştu.

Öztürk, geçen yıl uygulanan servis ücretlerinin; 1-3 kilometre arası aylık 175 lira, 3-5 kilometre arası 190 lira, 5-7 kilometre arası 195 lira, 7-9 kilometre arası 205 lira, 9-11 kilometre arası 245 lira, 11-13 kilometre arası 285 lira, 13-15 kilometre arası 305 lira, 15-17 kilometre arası 315 lira, 17-19 kilometre arası 340 lira, 19-21 kilometre arası 360 lira, 21-23 kilometre arası 380 lira, 23-25 kilometre arasının ise 390 lira olduğunu hatırlattı.

Öztürk, 25 kilometreyi aşan her kilometrede için ise geçen yıl aylık 3,36 lira alındığını söyledi.