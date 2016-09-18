16 bin okul servisi trafiğe çıkacak

İstanbul’da 16 bin okul servisi yarın sabah okulların açılmasıyla yollara düşecek. Toplamda 55 bin servis aracıyla kentteki yoğunluk yeniden artacak.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Recep Kaya, yarından itibaren trafiğe mevcut servislere ek olarak 16 bin okul servisinin çıkacağını söyledi. İstanbul’da halihazırda trafikte akan 39 bin servis aracına 16 bin de okul servisi eklenince yarın 55 bin servisle trafik kâabusu kaçınılmaz olacak. Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün servis trafiğini azaltma açısından yüzde 10 katkı sağlayacağını söyleyen Kaya, “Kamyonların YSS’yi kullanmaları servis çektiğimiz bölgeye bu köprünün uzak olmasından dolayı büyük fayda sağlamayacak ama etkili olur” diyor.