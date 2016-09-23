İstanbul'da servis şoförleri arasındaki kanlı kavganın sebebi rant mücadelesi

Ümraniye Bilge Soyak İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan iki ayrı firmanın sürücüleri arasında, rekabet nedeniyle çıkan tartışmada kan döküldü. Servis sürücüsünün vurulduğuna şahit olan öğrenciler büyük panik yaşadı. Kanlı kavganın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Çakır Turizm firmasına ait okul servisini kullanan Atalay Arığ, aynı serviste hosteslik yapan eşi ile dün sabah saatlerinde Ümraniye Site Mahallesi’ndeki Bilge Soyak İlköğretim Okulu önünde, öğrenci toplamak için stant açtı. Bu sırada aynı okulda servis işi yapan Efor Turizm’in sahibinin oğlu Muhammet Emir, “Buradan servis çekemezsin” diye tartışma başlattı. Emir, Atalay Arığ’a ateş etti. Silah sesini duyan öğrenci ve veliler panik içinde okul bahçesine kaçtı. Bacağından yaralanan Arığ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Okula bağış yapmışlar

Polisin yaptığı soruşturma sonucunda, iki firma arasında başlayan rant kavgası nedeniyle kan döküldüğü ortaya çıktı. Okulda 10’u Çakır Turizm’e, 7’si ise Efor Turizm’e ait 17 servis minibüsünün öğrenci taşıdığı belirlendi. Polisin verdiği bilgiye göre Efor Turizm yetkilileri, servis işini alabilmek için Bilge Soyak İlköğretim Okulu’nun Aile Birliğine para bağışı yaptı. Bunun karşılığında Efor Turizm’den başka firmanın çalıştırılmaması istendi. Öğrenci velileri ise okulların başlamasıyla birlikte, çocuklarını uzun yıllardır okulda servis işi yapan Çakır Turizm’e ait araçlara yazdırınca rant kavgası kanlı bitti.

"Önüne gelen servisçilik yapıyor"

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na bağlı Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hamza Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi: “Ümraniye’de yaşanan kavga iki firma arasındaki rant kavgasıdır. Servisçilik artık kolay para kazanmanın bir yolu oldu. Önüne gelen servis aracı alıp okul servisçiliği yapıyor. Özellikle Üsküdar ve Ümraniye bölgesinde bu tür servis firmaları çok aktif. Bu tür olayların önüne geçilmesi için okul yöneticileri ve velilerin dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımızı güvenilir kişilere emanet etmeliyiz”.

İBB: Şikâyetleri bildirin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tarifede belirtilen fiyatların dışında ücret talep eden, ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında belirtilen hükümlere uymayan ve vatandaşa/müşterisine gerektiği gibi davranmayan okul servis araçları ile şoförler hakkında tüm şikâyetlerin Alo Beyaz Masa 153’e ya da Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün e-posta adresine “topluulasim@ibb.gov.tr” yapılabileceğini belirtti.

Rakip okul servisi firması patronunun oğlunun silahından çıkan mermiyle yaralanan Atalay Arığ, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arığ’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.