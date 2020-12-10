Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar arasında yaşananlara ilişkin iddianamede yer alan fotoğraflar ortaya çıktı

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçen hafta “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İkili arasında yaşandığı belirtilen şiddet olayına ilişkin iddianamede de yer alan bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti. Hürriyet’te yer alan habere göre, Midyat, bu açıklamaların ardından avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir "özür metni" göndermiş ve arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmıştı.

Midyat, geçen günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar’ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar dikkat çekti.

Mahkemeye verilen iddianamede Sevcan Yaşar’ın evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana” gibi sözlerle tehditte bulunduğu ifade edildi.