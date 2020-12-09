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Şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

09 Aralık 2020 08:33

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Şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

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Geçen aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. Midyat geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Sevcan Yaşar’ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi.

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Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar’ın 1 ay süreyle Sermiyan Midyat’a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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