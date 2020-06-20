Sermiyan Midyat: Herkes bana ‘hanzo’ diyor

Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar’ın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Sermiyan Midyat önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Midyat, hakkında bir linç kampanyası başlatıldığını iddia etti.
Hürriyet'in haberine göre; Midyat, “Uzun süredir bir dedikoduya tutunarak hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Dostlarım, gerçekler iyidir ve geceleri rahat uyutur. Herhangi bir kadına şiddet uyguladığıma dair kanıt getirsinler; ben de ‘20 yıllık kariyerimi boşa harcamışım’ derim” diye konuştu.
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