"Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu" haberlerinin ardından oyuncu Midyat şiddet iddialarını yalanlayarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Midyat, "Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir" dedi.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ve oyuncu Sevcan Yaşar yeni bir aşka yelken açmıştı.

Uçankuş'un haberine göre; Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar, önceki gece karakolluk oldu. Fenerbahçe’deki evde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

Sevcan Yaşar’la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, tv100’e şu açıklamaları yaptı: