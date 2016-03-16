Serkan öğretmeni sınıftan kovan Yalova Valisi beraat etti: Hakaret etmemiş, görevini hatırlatmış

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu tarafından sakal bıraktığı için sınıftan kovulduktan sonra kalp krizi geçiren öğretmen Halil Serkan Öz'le ile ilgili davada karar verildi. Ölen öğretmeni alkolik olmakla suçlayan Vali Cebiroğlu beraat etti.

“Çık dışarı, sakalını kes” diyerek öğretmen Halil Serkan Öz ’ü sınıftan kovan Yalova Valisi Selim Cebiroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, kararda, Cebiroğlu’nun sözlerinin “İlin en yüksek mülki amiri olarak ilde gördüğü eksikliklerin giderilmesine yönelik olduğu” savunuldu. Cebiroğlu’nun, alınan ifadesinde, kendisini savunmak adına öğretmen Öz’ün “tütün bağımlılık sendromunun, alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğunun olduğunu” söylediği ortaya çıktı. Öz, Cebiroğlu’nun kendisine yönelik davranışını protesto eyleminde kalp krizi geçirip ölmüştü.

Bursa Cumhuriyet Başsavclığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara göre Cebiroğlu, 27 Mart 2015’te Yalova Termal Fen Lisesi’ni ziyarete gitti. Girdiği bir sınıfta öğretmen Halil Serkan Öz’e “Bu saç sakal ne? Ne biçim öğretmensin? Öğrencilerine böyle mi örnek oluyorsun? Çık dışarı, sakalını kes. İnsanlar dışarıda görseler dilenci sanıp para verirler” diyerek, öğretmeni sınıftan kovdu. Daha sonra kendisine eşlik eden Müdürü Halil Ahmet Kaya’ya “Siz eşek başı mısınız, yönetemiyorsanız istifa edin” dedi. Ardından öğretmenlerle toplantı yapmak istediğini belirtti. Toplantıda söz alan öğretmen Özgür Girişen, kılık kıyafetle ilgili hareketlerinin sendikal bir eylem olduğunu söyledi. Cebiroğlu da “Bilerek bu şekilde davranıyorsanız, anarşist gibi davranıyorsunuz” diye karşılık verdi.

Ölen öğretmeni suçlamış

Cebiroğlu ifadesinde, Öz’ün 4-5 günlük sakal bıraktığını, saçlarının kirli ve dağınık olduğunu, üzerinde bir kazak, dizleri yırtılmış bir kot pantolon ve keten ayakkabı bulunduğunu savunarak, “Kendisine ‘Hocam bu ne hal, öğrencilere böyle mi örnek oluyorsunuz, git sakalını kes’ dedim” diye konuştu. Öğretmenler odasındaki toplantıya Öz’ün sakalını keşmiş halde geldiğini ve bunu “tebessümle karşıladığını” kaydetti. Yaptığı araştırmada Öz hakkında “tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu, alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları ve diğer psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet” teşhisinin bulunduğunu savundu. Bu nedenle Öz’ün iki kez hastanede tedavi gördüğünü ileri süren Cebiroğlu, “intihar riskinin çok yüksek olduğunu ve öğretmenlik yapamayacağı şeklinde raporlarının bulunduğunu” iddia etti. Cebiroğlu ayrıca, Müdür Kaya ve öğretmen Girişen’e de iddia edilen sözleri söylediğini, hakaret etmediğini, “idareci olarak gördüğü yanlışları ve eksiklikleri muhataplarına ilettiğini” söyledi. .

Kararda, “viki sözlüğe” göre “Eşek başı mısın” deyiminin “Yetkili olan kendisi olmasına rağmen neden yetkisini kullanmadığının sorulması” anlamına geldiği belirtildi. “Anarşist” kelimesinin “Toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terim. Her koşulda her türlü otoriteyi reddetmek” demek olduğu ifade edildi.

Cebiroğlu’nun Öz’e yönelik sözlerinin “İlin en yüksek mülki amiri olarak ilde gördüğü eksikliklerin giderilmesine yönelik olduğu, suç kastı içermediği” savunuldu. Kaya’ya yönelik olarak “yetki kullanmayı hatırlatıp eleştiri yaptığı” iddia edilirken, öğretmen Girişen’e yönelik sözlerinin ise “yönetmelik ve kuralların uygulanmasında aksaklığın giderilmesi ve görevi hatırlatma” amacını taşıdığı ileri sürüldü.