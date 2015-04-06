Yalova Valisi Serkan Öz'le ilgili konuştu: Aramızda geçen 3 cümlelik diyalog çok farklı boyutlara geldi

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Matematik Öğretmeni Halil Serkan Öz’ün ölümüyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Öz'ün hayatını kaybetmesinin herkesi olduğu gibi kendisini de etkilediğini belirten Vali Cebiroğlu, “Dokuz gün önce aramızda geçen şimdilik açıklamayacağım üç cümlelik diyalog, dokuz gün sonra çok farklı boyutlara geldi. Personelim olan öğretmenimizin ölümü beni çok etkiledi. Keşke rahatsızlığı önceden tespit edilse, tedavi olsaydı da o olay yaşanmasaydı. Çok üzüldüm. Fazla da açıklama yapmak istemiyorum" dedi.

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'nun, geçen hafta incelemede bulunmak için gittiği Termal Fen Lisesi’nde, Halil Serkan Öz'ü "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler" diyerek sınıftan kovduğu iddia edilmişti. Yaşananların ardından Öz, kendisiyle dayanışmak için düzenlenen "Öğretmen'e Saygı Yürüyüşü"nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Eğitim-Sen'den tebeşir bırakma ve oturma eylemli protesto



Eğitim-Sen Yalova Şubesi de Halil Serkan Öz'ün hayatını kaybetmesini tebeşir bırakma ve oturma eylemiyle protesto etti. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde bir eylem gerçekleştiren Eğitim-Sen Yalova Şubesi adına basın açıklamasını Şube Sekreteri Arzu Ege yaptı.

Halil Serkan Öz'ün ölümü nedeniyle derslere girmediklerini ve kitlesel basın açıklamalarıyla yaşananları Türkiye'nin dört bir yanında protesto ettiklerini söyleyen Ege, öğretmenlerin bir hafta boyunca "Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz" yazılı kokartlar takacaklarını belirtti. Bugünün Halil Öz'ün doğumgünü olduğuna dikkat çeken Ege, şunları söyledi:

"Bugün aynı zamanda doğum günü olan Halil Serkan öğretmen artık bizlerle birlikte okul koridorlarında dolaşamayacak, öğrencilerin sesini duyamayacak, sorunlarını ve mutluluklarını öğretmenler odasında arkadaşlarına anlatamayacak, görev yaptığı lisede sınıfı boş kalacaktır. Bugün acımızı sizlerle paylaşmak istiyor ama Halil öğretmen için sadece yasta değil aynı zamanda isyanda olduğumuzu ilan etmek istiyoruz. Çünkü kendisinin de dediği gibi onu elimizden alanlar dayanışmadan, emekten, sevgiden ve paylaşımdan korkanlardır.

'Serkan Öz için, haklarımız ve emeğimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz'

"Eğitim Sen’in yıllardır sürdürdüğü onur, emek ve demokrasi mücadelesine karşı sistemli saldırının sadece bir parçasıdır. Eğitim emekçilerini her fırsatta itibarsızlaştıran, hakkını arıyor diye sokak ortasında polise dövdüren, çocukların ve gençlerin ufkunu açıyor diyerek bizleri cezalandıran AKP ise bu cinayetin diğer sorumlusudur! Çünkü Vali Cebiroğlu, kendisine mutlak itaat edilmesini arzulayan ve muhalif her sesin susturulmasını "destan yazmak" olarak niteleyen bir hükümetin kendisine verdiği "cebir" görevini, insanlık onurunu ayaklar altına alarak yerine getirmiştir. Bizler tüm bu baskılara karşı mesleğimizin gerektirdiği saygı, sevgi ve paylaşımı okullarımıza ayak bastığımız ilk günden beri sahiplenirken, özgürlük ve eşitliğin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunun da bilincindeyiz. Ölümüne sebep olunan arkadaşımız Halil Serkan Öz için onurumuz, haklarımız ve emeğimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz.”





