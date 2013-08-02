‘Şeriatçı gruplar Suriye’ye Türkiye üzerinden giriyor’

Suriye’nin kuzeyinde El Nusra gibi El Kaide yanlısı örgütlere karşı mücadele yürüten Kürt Cephesi (Cebhet el Ekrad) adlı muhalefet örgütünün komutanı, bu şeriatçı grupların bölgelerine Türkiye üzerinden girdiğini söyledi.

Hacı Ahmet Kürdi, Gire Sipi (Tel Abyad) ve Serekaniye (Resulayn) bölgelerinde el Kaide yanlısı gruplara karşı yürüttükleri mücadeleyi Amerika’nın Sesi Kürtçe Bölümü’ne anlattı.

Farklı etnik ve dini gruplar var

Kürt Cephesi’nin, adının yaptığı çağrışımın aksine, farklı etnik ve dini gruplardan yaklaşık 7 bin kişilik silahlı milise sahip olduğunu ve normalde Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Beşşar Esad rejimine karşı savaştığını belirten Hacı Ahmet Kürdi, son dönemde özellikle Türkiye’den Suriye’ye girdiğini iddia ettiği silahlı İslamcı grupların, bölgelerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını ve muhalefeti temsil eden Özgür Suriye ordusunu hedef aldığını savunuyor.

Türkiye’de değişiklik yok

Dışarıdan yardım almadıklarını söyleyen Hacı Ahmet Kürdi, Türkiye’nin kendilerine yönelik politikasında da bir değişiklik görmediğini söylüyor.

Çatışmalar şiddetlendi

Öte yandan, Kürt Demokratik Birlik Partisi PYD ile Nusra cephesi arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde yoğunluk kazandı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında havaya duman bulutlarının yükseldiği görülüyor. Çatışmaların sesi Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor. Kaymakamlık tarafından ilçedeki merkezi megafonondan halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. Bölgede görev yapan basın mensupları kask ve çelik yelek giyerek, duvar diplerinde görüntü almaya çalışıyor. Güvenlik güçlerinin sınırda aldığı önlemler devam ediyor.