BDP: Türkiye El Nusra'ya silah verdi

Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP ) Merkez Yürütme Kurulu, dün yaptığı toplantının ardından bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Türkiye'den silah yüklü araçların Suriye'de PYD ile El Nusra arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Tel Ebyad kentine geçirildiği iddia edildi. BDP bildirisinde ayrıca Özgür Suriye Ordusu'nun 70 komutanının da Gaziantep'te buluştuğu belirtildi.

BDP Merkez Yürütme Kurulu’nun bildirisi şöyle:

“Ortadoğu ’da özgürlük arayışına en hazırlıklı halk olduğunu kanıtlayan Kürtler, aynı zamanda; demokrasi, özgürlük, eşitlik arayışına müdahale eden güçlerin, küresel aktörlerin, bölgeyi kendilerine göre dizayn etme çabasına da alternatif oluşturarak bir yanıt olmuştur.

Rojava devrimi, kadınları eve kapatan, bedenleri üzerinde tahakküm kuran, kadınları eşit vatandaş olarak görmeyen anlayışlara karşı, kadınların özgürlüğünü hedefleyen bir kadın devrimidir. Bu yüzden bütün yönetim organlarında kadınlar yer almakta ve savaş koşullarına rağmen kadınlara yönelik sosyal politikalar hayata geçirilmektedir.”

Çoğunluğun demokrasisi değil çoğulcu demokrasi

“Rojava devrimi, ‘çoğunluğun demokrasisi’ yaklaşımlarına karşı, birlikte yaşadığı tüm halklarla birlikte bir yönetim kurarak çoğulcu demokrasinin mümkün olduğunu kanıtlamıştır.

Rojava devrimi, dünyada halkların çıkarına değişimi sağlayan tek gücün örgütlü halk gücü olduğunu açığa çıkarttığı için bütün halklara umut vermektedir.”

Türkiye şaibe altındadır

“Rojava’nın bu yüzden de hem (Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad’da bağlı güçlerin, hem de muhalefete bağlı çetelerin hedefi olduğu da vurgulanan BDP MYK sonuç bildirgesinde ”Muhalefete bağlı kimi örgütlerin Mayıs ayında başlayan insanlık dışı saldırıları, geçtiğimiz günlerde yeniden yoğunlaşmış ve can kayıplarına neden olmuş, son olarak Qamişlo’da, Kürt Yüksek Konsey üyesi İsa Huso bombalı suikast sonucu yaşamını yitirmiştir.

Üç El-Nusra mensubunun üzerinden Türk kimliği çıkması, görgü tanıklarının silah yüklü araçların Türkiye 'den, çatışmaların yoğunlaştığı Til-Ebyad kentine geçirildiğini aktarması, çetecilerin Ceylanpınar’ı lojistik üs olarak kullanması Türkiye’yi şaibe altında bırakmaktadır. “

Müslim’in ziyareti önemli

“Rojava halkına saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in Türk Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Türkiye’ye gelmesi ve resmi görüşmeler yapması önemlidir. Türkiye ile PYD arasında bu diyalogun devam etmesi ve geliştirilmesi Suriye ve Türkiye halklarının çıkarına olacaktır.

Bu görüşme esnasında Antep’te aralarında çetelerin de olduğu 70 ÖSO komutanın buluşturulması ve Rojava halkını tehdit eden ifadeler kullanması ise halkların eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelelerine zarar veren bir yaklaşımdır."

‘Sınır kapıları derhal açılmalı’

Öte yandan sınır kapılarının kapalı olması, insani yardımlara ulaşmasının önünde engel olmakta, Rojava halkı en insani ihtiyaç olan ekmek ve ilaç desteğinden mahrum bırakılmaktadır. Türkiye sınır kapılarını derhal açmalıdır.

Rojava devrimini savunmak, korumak ve geliştirmek sadece Rojava halkının değil, hepimizin görevidir. Halkların eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana demokratik birliği, hem Türkiye’nin hem de tüm Ortadoğu’nun biricik umududur. Bu umudun yara almasına izin vermeyeceğiz.

Partimiz, Rojava halkıyla dayanışmayı yükseltmek ve halklarımıza saldıran çetelerin Türkiye üzerinden geçişlerini ve lojistik desteklerini engellemek için güçlü etkinlikler yapma kararı almıştır. Tüm demokrasi güçlerini, halkların kardeşliğini savunan herkesi Rojava devrimine sahip çıkmaya ve Rojava halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

1. yılında Rojava devrimini selamlarken, İsa Huso şahsında, tüm Rojava şehitleri için halkımıza başsağlığı diliyoruz."