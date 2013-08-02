Suriye'de silahlı çeteler sivil halka ateş açtı

Suriye'de El Nusra bağlantılı çeteler, Halep’in Sefire ilçesine bağlı Tel Hasıl ve Tel Aran beldelerindeki sivillere yönelik saldırılar başlattı.

ANF'nin haberine göre, El Nusra Cephesi'ne bağlı olduğu iddia edilen çeteler Halep’in Sefirê ilçesine bağlı Tel Aran ve Tel Hasıl Kürt Beldelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda bulundu. Tank, havan ve ağır silahlarla yapılan saldırılarda şu ana kadar 50’nin üzerinde sivil hayatını kaybederken 350 kişi rehin alındığı belirtildi. Irak-Şam İslam Devleti ile El Nusra bağlantılı çeteler, telefon hatlarının kesik olduğu Tel Hasıl ve Tel Aran’dan sağlıklı bilgi alınmasını engellemek için yolları da kapattı. El Ekrad (Kürt) Cephesi kaynakları, bölgede Kürtlere yönelik katliam girişimleri olduğunu bildirdi.

Saldırılarda şu ana kadar 25’nin kimliği tespit edilen 50 kişinin katledildiği bildiriliyor. Ayrıca alınan bilgilere göre her iki beldeden yaklaşık 300 sivil insan bu gruplar tarafından alıkonulmuş durumda. Ayrıca Lübnan’dan çalışmadan dönen 50 genç Kürt işçi de aynı gruplar tarafından rehin alındı. Kaçırılan sivillerden bir haber yok. Kimliği henüz tespit edilmeyen rehineler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Kürt sivillerin Cephet Ek Ekrad saflarında savaşan insanların anneleri, babaları, kardeşleri olduklarına da yer verildi.

Hayatını kaybeden siviller arasında isimleri öğrenilenler şöyle: Tel Aran’dan; Hamud Haci Arcun, Nuri Arcun, Hüseyin İbrahim Xemis, Ahmet İbrahim Şemo, Abdo Skeyf El Hemsi, Hüseyin Ebu Ceras, Hüseyin Ramadan Hemo, Rekan Skef El Hemsi, Arif Abdo Zada, Mir Hüseyin Hawa, Adıl Ato, Muhammed Ato, Abdurrezak Beşar, Abdulselam Beşar, Abdo Selim, Ali El Humsi ile kardeşi, Hemud Kasap, İbrahim Ahmed Cocki, Rıdvan Kasım Kalo, Ali Arif Hawa Tel.

Tel Hasıl belgesinde öldürülenlerin kimlikleri şöyle; Rıdvan Hamadi Kaso Kalo, Esat Nehsan Ebu Nehır, Hüseyin Cemal Hemdo, Hemam Ahmet Hemam Tarbuş, Hüseyin Cemal Hemdo Tarbuş. Bu bölgede öldürülen arasında da kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu bildiriliyor.

Bölgede yaşayan Kürt nüfusunun tamamı da bu katliam ve saldırı tehditi altında bulunuyor. Saldırıların Mumbiç, Cerablus,Tel Elem, Kebra, Kefer Ziğir ve Eraz bölgesine de yayılmasından endişe ediliyor.

ANHA’nın paylaştığı bir videoya göre de, Rojava’da El-Nusra Cephesi’ne bağlı olduğu iddia edilen çeteler tarafından sivil halkın üzerine ateş açılıyor. Açılan ateş sonucu birçok sivil hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu görülüyor. Videonun ise 2 önce Rojava'nın Hedad köyünde bir amatör kamera tarafından çekildiği ifade edildi.

DİHA’nın haberine göre Rojava'daki saldırılara tepki gösteren Kürtler, 4 Ağustos'ta Urfa'nın Ceylanpınar (Serêkanî) ilçesine toplu yürüyüş düzenleyecek. DTK, BDP, DÖKH ve Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleşecek yürüyüşlere, birçok sivil toplum örgütü de destek verecek.



ANHA’nın paylaştığı video ise şöyle:



