PYD El Nusra’ya tanklarla gözdağı verdi

Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı güçler ile muhalifler arasındaki çatışmalar sürerken, ülkenin kuzeyinde de Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kolu YPG ile, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

YPG, El Nusra grubundan ele geçirdiği tankları Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin karşısındaki Kobani kentine götürerek adeta gövde gösterisi yaptı. Merkezi orduya bağlı güçlerin çekilmesiyle, bölgedeki Kürt grupların yerel yönetim oluşturduğu, Türkiye sınırındaki yerleşim birimlerinden Suruç’un Mürşitpınar Köyü’nün hemen karşısındaki Kobani kentine El Nusra güçlerinden alınan tanklar getirildi.

Kürt internet siteleri, Kobani’de yüzlerce kişinin El Nusra’dan ele geçirilen tankları görünce, üzerine YPG ve Kürt bayrakları ile çıkarak zafer gösterileri yaptıklarını ve havaya kutlama amaçlı ateş açıldığını bildirdi.

‘Eli silah tutan herkes İslamcılara karşı savaşsın’

Öte yandan, Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, YPG dün Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Huso'nun öldürülmesinin ardından eli silah tutan herkesi Suriye'deki "İslamcılara karşı silahlanmaya" çağırdı. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan El Arabiya televizyonunun haberine göre YPG, Huso'nun öldürülmesi üzerine bir bildiri yayınlayarak “YPG eli silah tutan herkesi, El Nusra, Irak İslam Devleti, Levent ve benzeri İslamcı örgütlere karşı saflarına katılmaya çağırmaktadır" dedi.

Kürtlerin boşalttığı evleri havaya uçuruyorlar

Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan yerleşim birimlerinde PYD’nin silahlı güçleri YPG ile El Kaide’ye bağlı El Nusra grupları arasında çatışmalar çıkarken, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi karşısında bulunan Telabyad ve çevresinde El Nusracılar olduğu vurgulanan bir grubun Kürtlerin evlerini boşalttıktan sonra patlayıcılarla havaya uçurduğu öne sürüldü.

Kürt internet sitelerinde yayınlanan görüntülerde, Telabyad ve çevresinde Kürtlerin boşalttığı ev ve binalara El Nusra üyeleri olduğu iddia edilen kişiler tarafından patlayıcı ve benzin varilleri yerleştirerek kablolar döşeniyor. El Nusra üyeleri daha sonra bunları uzaktan kumanda ile patlatırken kamera ile bunu görüntülüyor.

El Nusracıların, Kürtleri korkutmak için bu saldırıları yaptığı ve saldırıları görüntüleyerek internette koyduğu belirtildi. Ev ve binaların patlayıcılar ile havaya uçurulmasından sonra enkazlarında görüntülendiği kamera kaydında saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin konuşması ekrana yansıdı.