Sergen Yalçın: Lige geri döndük

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi ve "Kasımpaşa yenilgisi bizi kendimize getirdi. Bu maçla tekrar lige dönüş yaptık. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir maç oldu" dedi.

"Kazandığımız için çok mutluyuz" diyen Sergen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerektiğini maçtan önce söylemiştim. Bugün ciddi bir reaksiyon gösterdik. Türkiye liginin üzerinde bir maç oldu. İki tane iyi takım bayağı birbirleriyle boğuştu. Temposu yüksek bir maçtı. İlk yarı 3 top direkten döndü. Dersimize iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir-iki oyun varyasyonu vardı. Onları kesip, kendi tektik anlayışımızı sahaya yansıttık ve işimiz kolaylaştı. İyi bir maç ve galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Şimdi pazar gününe hazırlanacağız" dedi.

"Kasımpaşa maçında çok kötü yakalandık"

Josef'in Erzurumspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın, "Bazı oyuncular cezalı olabiliyor. Milli maç arasında ligin kalan bölümüne tam kadro başlarız diye düşünüyorduk. Ama olmadı. Kasımpaşa maçında çok kötü yakalandık. O maçtaki oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bu yolda bazı mağlubiyetler bu yolda bazen iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk duş almak gibi. Bence o mağlubiyet bize iyi geldi. Geçen haftadaki maçtan dolayı bugün ciddi bir reaksiyon gösterdik. İnşallah sakat ve cezalılarımız Erzurum maçı sonrası düzelir, son bölüme tam kadro gireriz" ifadelerini kullandı.

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