Atiba Hutchinson'dan, Alanyaspor maçına damga vuran istatistik

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiğ maçta Atiba Hutchinson, takımın gollerine yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson, 3 golün de asistini yapan isim olarak öne çıktı.

38 yaşındaki yıldızın Alanyaspor maçında çıkan istatistikleri şöyle:

-3 asist

-6 kazanılan sahipsiz top

-%93 pas isabeti

-%91,2 rakip yarı alanda pas isabeti

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