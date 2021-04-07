Lider Beşiktaş hata yapmadı; Alanyaspor karşısında üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleye hızlı başlayan taraf siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş'ın 24 dakika içinde 3 şutu direkten döndü. (1' Ghezzal 17' Cenk Tosun 24' Welinton)

Cenk Tosun golle döndü

Siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giyen Cenk Tosun, 11. dakikada takımını öne geçirdi. Rachid Ghezzal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Atiba Hutchinson ön direkte kafayla topu altıpasa doğru indirdi. O bölüme iyi hareketlenen Cenk tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol sonrası Alanyaspor üst üste net fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlardan gol sesi çıkmayınca Beşiktaş ilk 45 dakikayı tek golle üstün kapadı.

İkinci yarıda da Aytemiz Alanyaspor çok net fırsatları cömertçe harcadı. Farkı artırmanın yollarını arayan Beşiktaş ise 58'de bir gol daha bularak iyice rahatladı.

Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Moubandje'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Atiba Hutchinson tek pasla Rachid Ghezzal'a bıraktı. Ghezzal, sağ çaprazdan sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Cezayirli futbolcu bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Josef Erzurum'da yok

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, 74. dakikada Adam Bareiro'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Gecede son sözü söyleyen Georges-Kevin N'Koudou oldu. 71. dakikada oyuna giren N'Koudou, Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla 85' skoru 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Sergen Yalçın'ın ekibi rakibini her iki devrede bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 2 hafta sonra kazandı ve liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.