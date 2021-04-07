T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergen Yalçın: Aboubakar, büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak

07 Nisan 2021 21:49

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı sonrası sakatlığı bulunan Vicent Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın" dedi.

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı.

 

beşiktaşaboubakarsüper ligsakatlıkerzurumspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24