Sergen Yalçın: Aboubakar, büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı sonrası sakatlığı bulunan Vicent Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın" dedi.

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı.