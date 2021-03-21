Sergen Yalçın: 1 puandan memnun değilim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisini yorumladı. Derbide alınan 1 puandan mutlu olmadığını ifade eden Yalçın, birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi. Hakem Halil Umut Meler'le ilgili de konuşan Yalçın, "Hakem, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı; mümkünse maçlarımızda kendisini bir daha görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılarda karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın derbiyi yorumladı.

Yalçın, "1 puandan memnun musun diye soruyorsanız, değilim... Oyunumuzun karşılığı bu değildi. Maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Pozisyonları çok cömertçe harcadık. Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş toplar çıkardı. Takım çok iyi oynadı. Golden sonra daha da iyiydik. Skor hariç oyundan, performanslardan memnunum. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu sonuçlar var. Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Futboldan biraz uzaklaşmak lazım. Sezon çok uzun. Oyuncuları da anlamak lazım. Bu tempo hiç kolay değil" dedi.

"Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı"

Maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Yalçın, "Bu tür sonuçlar zaman zaman oluyor, oyunun içerisinde var. Son olarak şunu söyleyeyim, hakem arkadaşla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Halil Umut Meler'le ilgili. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de bizim maçlarımızı yönetti. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha da kendisini görmek istemiyoruz Beşiktaş'ın maçlarında. Böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse bizim için çok daha iyi olur" diye konuştu.

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