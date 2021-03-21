Dolmabahçe'de kazanan yok

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın golü 48. Dakikada Vida’dan gelirken Fenerbahçe skoru eşitleyen golü 89. dakikada Ozan Tufan’la buldu.

Maçın ilk yarısı genel olarak düşük bir tempoda geçerken ilk tehlikeli pozisyonu konuk ekip Fenerbahçe yakaladı.

15. dakikada Gustavo'nun pasıyla Osayi-Samuel savunmanın arkasına sarktı. Göğsüyle topu önüne aldı. Ama kaleci Ersin kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti ve rakibine vuruş şansı tanımadı.

Ev sahibi Beşiktaş ise üst üste 2 net gol pozisyonunda kaleci Altay’ı geçemedi. 26. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına doğru sokulup dar açıdan vuruşunu yaptı. Yakın direğe doğru gelen topu Altay çeldi.

Bu pozisyonun hemen ardından, 27. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Atiba'nın vuruşunda Altay, sağına çok iyi uzandı ve gole engel oldu.

İlk yarı, 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında, dakika 48’de Beşiktaş Vida ile golü buldu. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş ikinci yarıya daha baskılı başlarken 52. Dakikada önemli bir pozisyon daha yakaladı. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Ghezzal'in pasıyla topla Ljajic buluştu. Ljajic'in geriye çıkarttığı topa ceza sahası ön çizgisi üzerinden Aboubakar çok sert bir vuruş yaptı. Altay müthiş bir refleksle gole izin vermedi.

62. dakikada Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına sokulan Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay bir kez daha gole izin vermedi.

71. dakikada bu sefer Fenerbahçe gole yaklaştı. Serbest vuruşu Sosa kullandı. Köşeye giden topu Ersin çelmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin beraberlik golü 89. dakikada Ozan’dan geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

Maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.