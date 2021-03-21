Erol Bulut: Daha 10 hafta var, bu savaş sonuna kadar devam edecek

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Beşiktaş karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Bulut, "Daha 10 hafta var, bu savaş sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Erol Bulut, "Güzel bir maç oldu. En azından ekran başında taraftarlar iyi bir maç izledi. Yeterince gol pozisyonu buldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip oldu, pozisyon buldu. Bizim de pozisyonlarımız var. 2. yarı başında duran toptan yemememiz gereken bir gol yedik" dedi.

"Savaşımız sonuna kadar devam edecek"

Bulut, "Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık. Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha iyi konsantre olmalıyız. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Önemli olan pozisyona girmek, bunu yapıyoruz. Belki de en çok pozisyona giren takımız. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için gelmedik. Bunu da takımım ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi. Daha 10 hafta var. Savaşımız sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.