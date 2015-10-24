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Serenay Sarıkaya ameliyat oldu

Kanser şüphesiyle hastaneye giden oyuncu Serenay Sarıkaya, zararsız olduğu belirlenen kitleyi aldırdı

24 Ekim 2015 11:03

Serenay Sarıkaya, memesinde tespit edilen kitleyi operasyonla aldırdı. Amerikan Hastanesi’nde önceki gün ameliyat olan oyuncuyu, sevgilisi Kerem Bürsin de yalnız bırakmadı.

Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi’nde ameliyat oldu. Sarıkaya, meme kanseri şüphesiyle mamografi çektirdi. Yapılan kontroller sonucu, kitlenin zararsız olduğu tespit edildi. Ancak ünlü oyuncu, kendisini rahatsız eden kitleyi ameliyatla aldırmaya karar verdi. Önceki gün hastaneye yatan Sarıkaya’nın memesindeki kitle, bir operasyonla alındı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ünlü oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Hastane bir gün kaldıktan sonra dün taburcu edilen Sarıkaya’nın en büyük destekçisi bir süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin oldu. Hastanede sevgilisine destek olan Bürsin, Sarıkaya’nın yanından bir an olsun ayrılmadı. 

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