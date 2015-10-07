Serenay Sarıkaya o filmde direk dansçısını canlandıracak, gitar çalacak

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin’le rol alacağı yeni aşk filmi için gitar dersleri almaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, daha önce rol aldığı dizilerde şarkı söyleyen ünlü oyuncu, bu kez gitar da çalacak. Tutkulu bir aşk öyküsünü konu alan filmdeki rolü için hazırlıklarına hız veren oyuncu, yaklaşık iki haftadır gitar dersi alıyor. Senaryosu sır gibi saklanan filmde Hafta sonu dergisinin haberine göre Sarıkaya, bir direk dansçısını canlandıracak.

Önümüzdeki günlerde çekimlerine start verilecek filmin müziklerini Sezen Aksu’nun yapacağı da iddialar arasında. Ünlü sanatçı, filmde serenay sarıkaya’nın seslendireceği konuşulan şarkının çalışmaları için yakında stüdyoya girecek. Yapımcılığını BKM, yönetmenliğini ise “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” ve “Romantik Komedi”de de imzası bulunan Hakan Ketche üstlenecek.