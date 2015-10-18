Serenay Sarıkaya, yeni filmi için Madonna'nın koreografından dans dersi alıyor

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aktör sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alacağı müzikal film için Madonna'nın da koreografilerini yapan Kevin Maher'den dans dersi aldığı ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Filmin müzikleri de hazır değilmiş daha, Sezen Aksu ve Sıla'dan şarkı istemişler. Finalini güçlü, hit olacak bir şarkıyla bitirmek istiyorlar" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (18 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Biliyorsunuz sevgililer Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Günaydın Sevgilim adlı bir film için birlikte çalışıyorlar...

Çekimler ilkbahara ertelenince filmin yönetmeni Ketche'yle konuştum, nedir işin aslı diye...

"Müzik ve dansın başrolde olduğu bir film" dedi...

Serenay da bir dansçıyı canlandırıyor zaten...

Bu yüzden sadece Serenay değil, Kerem ve diğer oyuncularda bir aydır dans dersi alıyormuş...

Madonna'nın da koreografilerini yapan Kevin Maher adlı bir dansçıdan.

Sırf bu iş için Maher Los

Angeles'tan gelmiş ve ekibi dans çalıştırıyormuş.

Filmin müzikleri de hazır değilmiş daha, Sezen Aksu ve Sıla'dan şarkı istemişler...

Finalini güçlü, hit olacak bir şarkıyla bitirmek istiyorlar...

Dolayısıyla yazıldığı gibi bir senaryo sıkıntısından değil, şarkı ve dans çalışmasından dolayı ertelenmiş film...

Biraz da havalardan... Mart sonuna doğru motor demeyi planlıyorlarmış...

Bu arada Ketche'nin telefonunda Serenay'ın bir dans fotoğrafını gördüm, yalvardım ver şunu basayım diye vermedi...

Akıllara zarar bir kare...

Filmde böyle dans sahneleri olacaksa, ben şimdiden söyleyeyim Kerem ve Serenay'ın aşk filmi gençlere kapı-çerçeve kırdırır...