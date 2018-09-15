Serdar Ortaç: Demet Akalın'a bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşine ait şirketin borçları nedeniyle evine haciz gelen Demet Akalın’a destek mesajı yayınladı. Akalın’ın, haciz sonrası evindeki duruma dair açıklamasını paylaşan Ortaç, “Demet Akalın’a; bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun” dedi.

Eşi Okan Kurt ile 6.5 yıllık evliliği geçen hafta sona eren Akalın, Instagram’da yaptığı paylaşımda evine hacize gelen avukat ve icra müdürü hakkında duyurusu bulunacağını söyledi. Akalın, “Sökemediğiniz, kopardığınız hortumlar yağmurda evi su bastırdı!! Kurutma makinalarını da almışsınız, çocuğumun eşyaları perişan” demişti.

Serdar Ortaç da bu paylaşımın altına şunları yazdı:

"Evet adalet duygusallık dinlemez, herkese eşittir ancak kim yaptıysa, Demet Akalın’a; bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun. Boşver Demet, bırak hortumları koparsınlar evden, daha iyi bir ev alacaksın ileride. Buradan bir şey öğrendin kimseye güvenmeyeceksin! Hele ki iş yaptığınız tüccarlara ikiniz de güvenmeyeceksiniz! Onlar ev araba dinlemez görüyorsun işte haciz koydular. Ancak Okan da bu duruma düşmek istemezdi. O çocuğunun babası ve sen de iyi bir insansın. Bunların hepsi bir sınav geçecek Demet. Dünya kadar malın olmasın, sağlığın olsun!"