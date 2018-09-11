Demet Akalın ve Okan Kurt, 2 dakikada boşandı

Haciz haberleriyle gündemde olan Demet Akalın ile Okan Kurt ayrılık kararının ardından bugün boşandı. 6.5 yıllık evli çiftin boşanma davası 2 dakika sürdü.

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.

Haciz işlemleri

Geçen yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlanmıştı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulanmıştı.

Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürülmüştü.

Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı.