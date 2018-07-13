Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesinin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu.

Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firmanın ise Martaş ile yollarını ayırdığı belirtildi. Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu belirtilen Martaş’ın yetkililerine ise ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı. Şirket merkezi arandığında da yanıt alınamadığı verilen bilgiler arasında. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde de, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre temeli 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait.

TIR şoförleri de dava açtı

Edinilen bilgiye göre şirket bir süredir mali sıkıntılar ile boğuşuyor. Martaş Uluslararası Taş. İnş. şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda Haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanlarına, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait görünüyor.

Onlarca haciz kararı

Dinçer Gökçe imzasıyla Hürriyet'te yayınlanan habere göre; Martaş’a kayıtlı çok sayıda araca Haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt’a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik Haciz kararı aldırdı.

1980'li yıllarda kurulan Martaş, lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri konumundaydı. Martaş'ın kurucusu Abdi Kurt ve Reşit Kurt; 4-5 yıl önce yollarını ayırdı.

Gayrimenkuller üzerinde de haciz

Martaş ve bağlı şirketlerin araçları yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu Haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait.

İstasyonlar da kapalı

Martaş’ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt’a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan’ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.

Yaşanan mali sıkıntının Ozan Kurt'a ait akaryakıt dağıtım şirketlerini de etkilediği anlaşıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden birini İstanbul 23. İcra Müdürlüğü nezdinde 2018/20542 dosya numarası üzerinden Ekopet'e yönelik Haciz işlemi başlattığı anlaşıldı.