Serdar Ortaç borçlarını ödemek için plazasını sattı

Serdar Ortaç’ın yıllardır biriken borçlarını, Mecidiyeköy'deki plazasını satarak ödediği söyleniyor. Plazayı, yaklaşık 5 milyon dolara işadamı Erkan Selah'a sattığı iddia edilen Ortaç'ın, 2015'e tüm borç ve senetlerini ödeyerek girdiği belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, satılan plazayı otel yapmak isteyen eşi Chloe'nin ünlü şarkıcıya çok kızdığı, bunun üzerine de Ortaç'ın "2015 bizim yılımız olacak. Sana bir yer alacağım, sen de orayı otel yapacaksın" diye söz verdiği de iddialar arasında.