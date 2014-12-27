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Serdar Ortaç: Chloe'nin dudakları bana ait, dizide öpüşme sahnesi istemem

Serdar Ortaç, Hülya Avşar'ın programında konuştu

27 Aralık 2014 22:13

Geçtiğimiz hafta yayınlanan programının ilk bölümünde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu konuk eden Hülya Avşar, programının bu haftaki bölümünde Serdar Ortaç'ı konuk etti. Ortaç, Avşar'ın eşi Chloe Loughnan için "Öpüşme istese dizide?" sorusuna "O dudak benim ve bana ait diye düşünüyorum ve istemem" siye yanıt verdi.

 

'Kıskanç değilim'

 

Chloe'yi hiç kıskanmadığını söyleyen Ortaç, "Hiç kıskanmam onu. Ben de masaya yumruğu koyma erkek içgüdüsü yoktur. Bu benim kılıbık olduğum anlamına geliyor bilmiyorum. Tırnağının ojesi çıktı diye üzülüyorum. Ben de öyle kıskançlık, ya da kazanlık yok" dedi.

 

'Chloe'nin dudakları bana ait'

 

Avşar'ın "Öpüşme istese dizide?" sorusuna ise Serdar Ortaç şöyle yanıt verdi:

"O yapmaz, kendisi de yapmaz. Ben istemezdim öpüşmesini. Evlenmeyen artistler öpüşse daha iyi olmaz mı? O dudak benim ve bana ait diye düşünüyorum. İstediği kadar adam geniş olsun adamın içi cız eder. O öpüşme yıllar boyunca karşına çıkacak ve ben onu unutamayacağım. Çocuk programlarından bir dizide oynasın. Öpüşmek zorunda değil."

 

'Paranın değerini hiç bilmedim'

 

Kumar oynamasına yönelik de konuşan Ortaç, "paranın değerini hiçbir zaman bilemedim" şeklinde öz eleştiri yaptı.

 

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