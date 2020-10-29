Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın Charlie Hebdo'ya küfür ettiği paylaşım, Fransa'da askıya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürün ardından Fransız Dergi Charlie Hebdo'ya Twitter'dan küfür eden Kültür Bakanı Yardımcısı Serdar Çam'ın paylaşımı Fransa'da askıya alındı.

Kültür Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün ardından Fransız dergi Charlie Hebdo'ya Twitter üzerinden küfür etti. Hükümete bağlı Irkçılık, Anti-Semitizm ve LGBT Karşıtı Nefretle Mücadele Bakanlıklararası Heyeti (DILCRAH), Çam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Birim başkanı, "Türk devletinin yüksek makam sahibinin mide bulandıran mesajı, kullanım şartlarınıza uyuyor mu" diye tweet attı.

Çam’ın 27 Ekim günü yaptığı paylaşıma karşı Fransız hükümeti harekete geçti. DILCRAH, Serdar Çam’ın tweet'ine karşı yasal işlem başlattığını belirtti.

"Twitter’ı kendi kurallarına uymaya çağırıyorum"

Sputnik’in haberine göre, sosyal medyadaki nefret söylemi içerikleri ile mücadele eden DILCRAH’a başkanlık eden hükümet yetkilisi Frederic Potier, hem savcılığa hem de Twitter’a şikayette bulundu. Potier, "Türk devletinin bu yüksek makam sahibinin mide bulandıran mesajı, kullanım şartlarınıza uyuyor mu? @DILCRAH kendi adına adalete başvuracak. Bu gözdağı teşebbüslerine boyun eğmeyeceğiz. #ToujoursCharlie (Daima Charlie)" ifadesini kullandı.

Ayrıca Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre Potier açıklamasına şunları da ekledi:



"Bu durum, sosyal ağların sorumluluğu hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Bu hakaretler, kendi kullanım kuralları tacizi ve açıkça yasadışı davranışları yasaklayan Twitter'da yayımlanıyor. Twitter'ı nazikçe ve kuvvetle kendi kurallarına uymaya çağırıyorum."

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