Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam'dan Charlie Hebdo'ya küfür: Piçsiniz, o. çocuklarısınız!

Fransa ile birçok Müslüman ülkenin arasında krize neden olan Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınladığı Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü paylaşmasına Türkiye'den tepki geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, karikatüre Fransızca küfür ederek tepki gösterdi. Çam, "Siz piçsiniz, siz o…u çocuğusunuz" ifadelerini kullandığı bir tweet paylaşarak derginin Twitter hesabını etiketledi.

Serdar Çam kimdir?

30 Mart 1966 Ankara doğumlu olan Serdar Çam Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, Almanya ve Belçika’da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston Üniversitesi’nden İşletme dalında Yüksek Lisans derecesini, Marmara Üniversitesi’nden Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını aldı. Babasının Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

1992’de Dış Ticaret Müsteşarlığı/Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Çam, 1994-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-99 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002 yılına kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı. TİKA Başkanı Serdar Çam halen Yunus Emre Vakfı ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyelikleri ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini yürütmektedir.

5 Haziran 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na atanan Serdar Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

TİKA Başkanı Serdar Çam, 2016 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından “Altın Mükemmellik Nişanı”na, 2017 yılında ise Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından “Liyakat Nişanı”na ve yine aynı yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25'inci Yılı anısına “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası”na layık görüldü. Bunların yanı sıra Sayın Çam, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası” ödülünü ve 2017 yılında ise Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın elinden “Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu” ödülünü aldı.

Çam, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.