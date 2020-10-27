Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'dan Erdoğan'ı hedef alan karikatür

Fransa ile Türkiye arasında krize neden Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınladığı Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir karikatürü kapak yaptı.

Resmi Twitter hesabından bugün (28 Ekim Cuma) yayımlanacak sayının tanıtımını dün yapan Charlie Hebdo, derginin kapağını Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırdı. Erdoğan’ı bir kadınla tasvir eden karikatür “Erdoğan özelde çok komik" yazısıyla yayımlandı.

Charlie Hebdo'nun karikatürü, iki ülke arasındaki krizi büyütebileceği yorumlarına da konu oldu.

Tartışma nasıl başladı?

Fransa'da 16 Ekim'de Hz Muhammed'in karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarla karşılaşmıştı.

Söz konusu karikatürler ilk kez Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo tarafından yayınlanmıştı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünlerinin boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" açıklamasıyla boykot çağrısında bulunmuştu.