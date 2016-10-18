Şenol Güneş'in Napoli planı hazır

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Napoli maçında Talisca, Quaresma ve oynaması halinde Gökhan İnler’den şut çekmelerini istedi.

Beşiktaş, Napoli maçına kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, takımıyla yaptığı toplantıda Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasmana çıkacaklarını belirtip, taktiksel uyarılarda bulundu.



Güneş, uzaktan isabetli şutlarıyla başarılı olan Talisca, Quaresma ve Gökhan İnler ile özel bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, “Kaleyi gördüğünüz anda şutlarınızı ihmal etmeyin” uyarısını yaptı.

"1 puanla dönersek, ilk iki şansımız artar"

Takımla yaptığı toplantıda “Sizlere her zamanki gibi yine güveniyorum” ifadesini kullanan Güneş, “Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta iyi oyun sergiledik. Sizler, ne zaman ne yapmanız gerektiğini iyi bilen bir takımsınız. Dikkatli ve organize olan görüntümüzden çıkmayalım. En az 1 puanla evimize dönersek, ilk 2 şansımız daha da artacak” konuşmasını yaptı.

Sakatlığı geçtiği halde Kayseri'de riske edilmeyen Gökhan İnler, 4 sezon formasını giydiği ve kaptanlığını da yaptığı İtalyan temsilcisine rakip olmanın heyecanı içinde.



Siyah-beyazlı taraftarlar ise bonservisine sahip olan Benfica'nın ağlarını deplasmanda son dakikadaki frikiğiyle havalandıran Talisca gibi İnler'den de eski takımına karşı gol atması beklentisini ‘Sıra sende' sloganıyla ortaya koydu