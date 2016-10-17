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Spor

Napoli-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

19 Ekim tarihinde Napoli ve Beşiktaş saat 21.45'te karşı karşıya gelecek

17 Ekim 2016 15:29

Şampiyonlar Ligi'inde 3. hafta heyecanı başlıyor. Beşiktaş, İtalya'nın Napoli takımıyla karşılaşacak. Peki Napoli-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maratonu başlıyor. Süper Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, İtalya temsilcisi Napoli ile karşılaşacak. 

 

Napoli-Beşiktaş maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Napoli-Beşiktaş maçı 19 Ekim 2016 Çarşamba günü (TSİ) saat 21.45'te başlayacak. Stadio San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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