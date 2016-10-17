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Spor

Napoli-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

19 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı Rusya Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek

17 Ekim 2016 16:54

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı Napoli'yle deplasmanda oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın İtalya temsilcisi Napoli ile 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak.

Aleksei Lebedev'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.

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