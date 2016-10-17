Manchester United – Fenerbahçe maçına Fransız hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Manchester United mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe’nin, İngiltere’nin Manchester United takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.



Manchester’daki Old Trafford Stadı’nda 20 Ekim Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek.



Maçta Bastien’in yardımcılıklarını Frédéric Haquette ve Hicham Zakrani yaparken, Benoît Millot ve Jérôme Miguelgorry ilave yardımcı hakem, Julien Pacelli ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

3-1'lik Molde maçını da o yönetmişti

Fransız hakem, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Molde ile oynadığı karşılaşmayı yönetmişti. Maçı Fenerbahçe 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Bastien, karşı takımdan bir futbolcuyu çift sarı karttan ihraç etmişti.