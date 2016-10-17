T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United-Fenerbahçe maçına Fransız hakem

Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin Molde'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada görev almıştı

17 Ekim 2016 17:53

Manchester United – Fenerbahçe maçına Fransız hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Manchester United mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe’nin, İngiltere’nin Manchester United  takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Manchester’daki Old Trafford Stadı’nda 20 Ekim Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek.

Maçta Bastien’in yardımcılıklarını Frédéric Haquette ve Hicham Zakrani yaparken, Benoît Millot ve Jérôme Miguelgorry ilave yardımcı hakem, Julien Pacelli ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

 

3-1'lik Molde maçını da o yönetmişti

 

Fransız hakem, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Molde ile oynadığı karşılaşmayı yönetmişti.  Maçı Fenerbahçe 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Bastien, karşı takımdan bir futbolcuyu çift sarı karttan ihraç etmişti.

ETİKETLER

Manchester UnitedFenerbahçehakemBenoit Bastien

İlgili Haberler

Manchester United-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubunun lideri Fenerbahçe, grubun dişli takımlarından Manchester United ile karşılaşacak

Napoli-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

19 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı Rusya Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24