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Erdoğan'ın 400 vekil sözleri sosyal medyada: Sen istiyor huzur verecek 400 vekil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 400 vekil istemesinden sonra sosyal medya tepkileri

07 Mart 2015 19:16

 

Gaziantep'teki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yeni anayasasına kavuşturmak için tüm güçlerinle çalıştıklarını belirterek, "400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün" diye konuştu.

Başkanlık sisteminin getirilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "Bu sistem bize dar geliyor. Bu beden bu gömleğe olmuyor artık. Şu andaki sistem yamalı bohça. Başkanlık sistemi demek yeni anayasa demek" dedi

Bu konuşmadan sonra ise sosyal medya çalkalandı. İşte sosyal medyaya gönderilen bazı mesajlar:

 

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