Erdoğan: 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün

Gaziantep'teki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yeni anayasasına kavuşturmak için tüm güçlerinle çalıştıklarını belirterek, "400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün" diye konuştu.

Başkanlık sisteminin getirilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "Bu sistem bize dar geliyor. Bu beden bu gömleğe olmuyor artık. Şu andaki sistem yamalı bohça. Başkanlık sistemi demek yeni anayasa demek" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Muhacirlere sahip çıkarak gönüllerde taht kurdunuz. Her gittiğim yerde Gaziantep'i anlatıyorum.

Bazı siyasiler utanmadan, sıkılmadan 300 bin kişinin katili Esed'i ziyaret edebiliyorsa ülkemizde kimlerin olduğunu bilmemiz lazım.

Bir gün şartlar değişecek. Nasıl Ensar görevini yerine getirdiyseniz onlar Suriye'den size şunu diyecekler "Onlar bizi yalnız bırakmadılar. Onlar çorbasını bizimle paylaştılar."

Esmaları da selamlıyorum. Esmaların yanında yer alanları da selamlıyorum. Çünkü onlar mazlumdurlar.

Şimdi muhalefet partileri çıkmış "Cumhurbaşkanının meydanlarda ne işi var diyorlar" Bunlar Çankaya'da imza atan Cumhurbaşkanı istiyorlar. Sayın Gül'ü tenzih ederim. Biz ne dedik yan gelip yatan bir Cumhurbaşkanı olmayacağız dedik.

Muhalefet bizi eleştiriyorsa doğru yoldayız. Davet edersin milletin evine gelmezler. Milletin evini de kaçak saray diye tanımlarlar. İnşallah bir iki sene sonra orası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Ne zaman önümüz kesilmek istense yanımızda siz vardınız. Bunca badire, bunca tezgaha rağmen bu yolculuk devam etti. Eğer bugün burada dimdik ayaktaysak milletimizin sayesindedir.

Çevremiz ateş çemberine dönüşmüş durumda. Suriye'de bir zalim tüm bu zalimliğe rağmen koltuğunda oturuyor. Irak'ta DAİŞ paniği, mezhepsel ayrımcılık. Ukrayna'da olanlar ortada.

Komşularımız bu durumdayken lüks içinde yaşayamayız. Biz bugüne kadar sınırımıza kim geldiyse geri çevirmedik. ,ülkemizi bu ateşin içine çekmeye çalışanlara müsade etmeyeceğiz.

Bundan sonra gelenlere de kapımızı açık tutcağız.

Analar ağlamasın diye biz bu yola çıktık. Bizim tek derdimiz bu ülkeye huzur getirmek. Çözüm sürecinde onlara rağme buraya geldi.

Gaziantep çözüm sürecinin bir örneğidir. Bu sistem bize dar geliyor. Bu beden bu gömleğe olmuyor artık. Şu andaki sistem yamalı bohça. Başkanlık sistemi demek yeni anayasa demek.

'400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün'

Başbakan olduğu dönemde, 2011 seçimlerinden sonra Meclis'te komisyon kurduklarını, milletvekili oranları yüzde 60 olmasına karşın bu komisyonda yüzde 25 ile temsil edildiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Derdimiz üzümü yemekti, bağcıyla işimiz yoktu. Milletçe üzümü yiyelim istedik ama karşı durdular. Yani 320 milletvekili olan o zaman bizim partimiz 3 kişiyle temsil ediliyor, 30 milletvekili olan o da 3 kişiyle temsil ediliyor. Bu kadar fedakarlık yaptık. Bunları dert etmedik. Biz Türkiye'yi yeni anayasasına kavuşturmak için tüm gücümüzle çalıştık. Netice alamadık çünkü diğerlerinin öyle bir derdi, amacı yok. Onlar 'nasıl olur da suçu diğer tarafın üzerine atarak bu işin içinden sıyrılırız' bunun derdine düştüler. Komisyon samimi, dürüst çalışmayınca netice de çıkmadı. Şimdi ne diyoruz, 7 Haziran'da bir seçim var mı? Bu seçimde Türkiye'yi, yeni Türkiye hedeflerini, yeni anayasasına, başkanlık sistemine, çözüm sürecini güçlendirerek kavuşturmak için hazır mıyız? Kardeşlerim, 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün."