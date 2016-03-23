Şemdinli'de bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi sınırlarında bulunan Koryürek-Samanlı Bölgesi, 28 Mart 2016 gününden, 2 Nisan 2016 gününe kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” dendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Şemdinli ilçesi sınırlarında bulunan Koryürek-Samanlı bölgesinin, Sarı T. güneydoğusu, Kıytıkkara T. güneyi, Koryürek Mahallesi güneybatısı, 94/12-13 Sınırtaşı batısı, 94/6-7-8-9-10-11 Sınırtaşı kuzeyi arasında kalan bölge, 28 Mart'tan 2 Nisan'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."