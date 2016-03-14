Şırnak, Nusaybin ve Yüksekova'da operasyon başladı

Mardin Nusaybin ve Hakkari Yüksekova'da dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 20 bin asker ve polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon başladı. İlçede yaklaşık 2 bin hedefin mevzilendiği belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, operasyonlar İran ve Irak sınırına kadar uzayacağı bildirildi. Şırnak'ın Merkez ilçesinde bu geceden itibaren sokağa çıkma sayağı başlamasıyla birlikte operasyonlar başladı.

Şırnak'ta operasyon

Mehter Marşı ile başladı

Müşterek operasyona İdil ilçesinde 4 Mart'ta şehit düşen Üsteğmen Mehmet Çiftçi'nin adı verildi. Operasyon öncesi askeri araçlardan Mehter Marşı çalınması dikkat çekti. Operasyonun PKK'lılarca açılan çukur ve kurulan barikatların bulunduğu Yeni Mahalle, Dicle, Cumhuriyet, İsmet Paşa, Yeşilyurt ve Bahçelievler mahallelerinde yoğun olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Şırnak Valiliği'nden açıklama

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 23.00'den itibaren Şırnak il merkezinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Genelkurmay: 19 terörist öldürüldü

Hakkari’de 17, Mardin’de 2 olmak üzere toplam 19 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 15, ilçe kırsalındaki operasyonda ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca çok sayıdasilah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Özel Tim Yüksekova'da

Yüksekova'da 15 gün önce başlayan askeri sevkiyat dün de devam etti. İlçeye çok sayıda zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Gece 22.00'da yasağın başlamasıyla operasyonun startı verildi. İHA'lardan gelen görüntülerle PKK'lıların karargâh olarak kullandığı iddia edilen ev ve okullar tespit edildi. Özel timlerden oluşan asker ve polislere görev dağılımı yapıldı. Yüksekova'da 10 örgüt evinin bulunduğu Orman Mahallesi başta olmak üzere Cumhuriyet ve Güngör Mahalleleri, konum itibariyle stratejik önem taşıyor.

10 bine yakın personel

Kırsaldaki harekatı Özel Kuvvetler yürütecek. Burada 10 bine yakın personel görev alıyor. İkiyaka Dağları üzerinden gelebilecek lojistik destek kesilecek. Dört insansız hava aracı 24 saat uçacak. 2 ay sürmesi beklenen operasyon İran ve Irak sınırına kadar uzanacak.