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Yüksekova'da çatışma; 2 polis ile 1 asker şehit oldu

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

22 Mart 2016 18:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis ile 1 asker şehit oldu. Patlamada 9 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçenin Eski Kışla, Orman, Mezarlık, Yeşildere, Yeni, Cumhuriyet, Dize, Güngör ve Esentepe mahallelerindeki operasyon devam ediyor. İlçe merkezindeki operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 özel harekat polisi ve 1 asker şehit olurken, polis ve askerlerden oluşan 9 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralı askerlerin Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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