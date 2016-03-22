Yüksekova'da çatışma; 2 polis ile 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis ile 1 asker şehit oldu. Patlamada 9 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçenin Eski Kışla, Orman, Mezarlık, Yeşildere, Yeni, Cumhuriyet, Dize, Güngör ve Esentepe mahallelerindeki operasyon devam ediyor. İlçe merkezindeki operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 özel harekat polisi ve 1 asker şehit olurken, polis ve askerlerden oluşan 9 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralı askerlerin Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.