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Elif Çakır da tartışmaya katıldı: Hadi beni de 'paralel' ilan edin!

'Mermici beni itibarsızlaştırmak için elinden geleni ardına koymasın'

26 Mayıs 2015 23:22

Bir dönem Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu bünyesindeki Star gazetesinde köşe yazan ve Kanal24'te program yapan Elif Çakır, Sancak ve Yiğit Bulut'u eleştiren Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'yi savundu.

Star yazarları Ahmet Kekeç ve Cem Küçük ile Yeni Akit yazarı Ersoy Dede'nin Selvi'ye yönelik ağır suçlamalarına tepki gösteren Çakır, "Kolaydır Abdülkadir Selvi'ye vurmak; hele bir de talimat güçlü patrondan geldiyse. Yarın nasıl bakacaksınız Selvi'nin yüzüne? Hadi çıkın televizyonlara beni de 'paralel' ilan edin" dedi.

İki silahım yüzlerce mermim var. Ben ölmeden kimse Erdoğan'a dokunamaz açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut'a da gönderme yapan Elif Çakır, "Mermici beni itibarsızlaştırmak için elinden geleni ardına koymasın" ifadesini kullandı.

 

 

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Çakır'ın paylaşımları şöyle: 

 

 

 

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