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Selvi'den kendi mahallesinin gazetecilerine: Patron kalemleri!

'Gazetemin kararıyla bir süredir CNN Türk'te yayına çıkmıyorum'

26 Mayıs 2015 18:55

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut’a yönelik eleştirileri sonrası Star yazarları Ahmet Kekeç ile Cem Küçük ve Yeni Akit yazarı Ersoy Dede'nin kendisini ağır bir dille suçlamasına cevap verdi. Dede'nin "Doğan grubunun maaşlı elemanı" nitelemesine tepki gösteren Selvi, "Patron kalemleri şunu bilin CNN'de program yaptığım sırada özgürce konuştum saygı gördüm. Orada Aydın Doğan'ı değil Erdoğan'ı savundum" dedi.

"Savcı Selim Kiraz'ın öldürülmesinin ardından Yeni Şafak'ın kararıyla CNN Türk'te yayına çıkmadığını" açıklayan Selvi, "CNN Türk'te Gezicilere ve paralel darbecilere karşı Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle 'Çatır Çatır' Erdoğan'ı savundum" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Selvi, şunları söyledi:

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