Selvi'den "Bildirinin önceden 'AKP’li bir bakana' gönderildiği" iddiasına: Sorguda emekli amirallerin bakan ismi vermediği söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'nin ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan emekli amirallerle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, "Üzerinde durulan bir nokta bildirinin önceden 'AKP’li bir bakana' gönderildiği şeklindeki iddiayı ortaya atan şahsın, yakın çevresine bunu bir çıkarım nedeniyle dile getirdiğini ifade etmesi. Sorguda emekli amirallerin bakan ismi vermediği söyleniyor. Oysa iddiayı ortaya atan şahıs, canlı yayında çok kesin ifadeler kullanıyordu" dedi.

Amirallerin bildirisini yayımlayan Avaztürk'ün Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, bildiriyi kendisine gönderen ismin; bildiri henüz yayımlanmadan önce AKP'li bir bakana da gönderdiğini iddia etmişti.

Selvi, emekli amirallere, "Söz konusu bildiriden ne zaman haberdar oldunuz? Bildiri için aranızda hazırlık toplantısı yaptınız mı? Bildirinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı noktasında bilginiz oldu mu? Sizin mutabık kaldığınız metin dışında bildiriye ilaveler ya da çıkarmalar oldu mu? Bildiriye son şeklini kim verdi?" sorularının yöneltildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Tabii ilk olarak yayınlanan bildiri metni gösteriliyor. Üzerinde çalışılan metin bu muydu, diye soruluyor. Bildiriye, sonradan ilave olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Emekli amirallerin bildiri metnini kabul ettiği ifade ediliyor.

Emekli amirallerin, TSK içinde bağlantılarının olup olmadığı da araştırılan noktalardan birini oluşturuyor. Hakeza dış bağlantılarının olup olmadığı da üzerinde durulan konulardan biri oluyor.

Emekli amirallerin TSK içindeki muvazzaflarla sosyal münasebetleri olabilir. Netice itibariyle aynı ocaktan yetişiyorlar. Ama bildirinin hazırlanma sürecinde TSK içinde bir bağlantı tespit edilemedi. Ayrıca bir yurtdışı irtibatı da ortaya çıkmadı. Bildiriye son şekli emekli amiral Ergun Mengi’nin verdiği ifade edildi."

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