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Selefi derneklerinin silahlandığını söyleyen 'Cübbeli Ahmet' ifade verdi

25 Eylül 2020 10:12

Selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever,  "İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı." dedi.  

Ünlü'nün"Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

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