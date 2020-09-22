'Cübbeli Ahmet' gözaltına alındığı iddiasını yalanladı; "Emniyet ile gerekli bilgileri paylaşacağım"

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gözaltına alındığı haberlerini yalanlayarak, "Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim" dedi.

İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki bazı selefi derneklerin silahlandığı ve iç savaşa hazırlandığını ileri sürmüştü. Ünlü'nün açıklamasının ardından ifade için çağrıldığı öğrenildi.

Ünlü, kendi Youtube kanalı üzerinden ses kaydıyla yaptığı açıklamasında, “Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim. Herhangi bir gözaltı yok. Emniyet ile gerekli bilgileri paylaşacağım. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar. Dualarınızı bekliyorum” dedi.