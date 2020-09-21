İçişleri Bakanlığı'ndan Cübbeli Ahmet'in 'silahlı tarikatlar' sözlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kamuoyunda ‘Cübbeli Hoca’ olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "2 bin silahlı Selefi derneği var" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değil" diyen Bakan Yarımcısı Ersoy, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını duyurdu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlatımış; Cübbeli Ahmet'in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Ersoy, bu açıklamaların ardından kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, şöyle yazdı:

"Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy'un Twitter'daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.

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