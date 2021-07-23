Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan sahne kararı

Şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş (38), Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Seda Sayan "Bu konuda hassasiyet gösteriyorum" diyerek konserlerini erteledi.
Alişan'ın 40'lı yaşlarındaki kardeşi Selçuk Tektaş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan, bu durumdan etkilendiğini belirterek konserlerini erteledi.
Snob Magazin'e açıklama yapan bir çocuk annesi Sayan, "İçimden gelmiyor. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" diye konuştu.
Sayan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allah'ım sabır, metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" sözleriyle ifade etmişti.