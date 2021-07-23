Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan sahne kararı

Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan, bu durumdan etkilendiğini belirterek konserlerini erteledi.

Snob Magazin'e açıklama yapan bir çocuk annesi Sayan, "İçimden gelmiyor. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" diye konuştu.